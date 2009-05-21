ВР внесла изменения в закон об НДС для сельхозпроизводителей

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (относительно применения норм специального режима налогообложения для сельхозтоваропроизводителей при реализации собственной продукции) (№ 4381).

За данный закон проголосовало 318 народных депутатов из 421, зарегистрированных в сессионном зале.

Внесенные изменения предоставляют возможность зарегистрироваться субъектами специального режима налогообложения НДС в сфере сельского и лесного хозяйства и рыболовства тем сельхозпредприятиям, которые, не имея собственных или арендованных производственных мощностей, перерабатывают (обрабатывают) сельскохозяйственное сырье на давальческих условиях и поставляют (реализуют) сельскохозяйственные товары (услуги), а также дают право сельхозпредприятиям получать дотации за всю продукцию переработки скота в живом весе.