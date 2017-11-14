Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об органической продукции

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект, который устанавливает основные требования к производству, обращению и маркировке органической продукции.

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За отправку соответствующего законопроекта №5448 в профильный комитет на доработку проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, докладывая по законопроекту, действующее в Украине законодательство об органическом производстве не обеспечивает надлежащего функционирования рынка органической продукции и противоречит европейским нормам. Тогда как представленный законопроект приводит украинское законодательство в части контроля качества украинской органической продукции в соответствие с европейским.

Как добавил заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, принятие данного законопроекта способствует повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что государственный контроль за производством органической продукции будет осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Полномочия по сертификации органического производства будут предоставлены аккредитованным органам сертификации. При этом сертификация органического производства будет осуществляться на платной основе за счет субъектов хозяйствования, но выдача сертификата будет бесплатной.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, в Украине зарегистрировано более 420 производителей органической продукции. Под сертифицированным органическим производством занято 421,5 тыс. га, и еще 550 тыс. га - под сертифицированными дикоросами (травами, ягодами и грибами). Ежегодный объем рынка внутреннего потребления органической продукции составляет 21-22 млн евро.

Органическое производство является одним из приоритетных направлений работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году.

По прогнозам министерства, рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам текущего года может вырасти до 25 млн евро с около 20 млн евро в прошлом году.

Ранее министерство сообщало о планах развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести ее долю в валовом сельхозпроизводстве до 3%. В настоящее время в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.