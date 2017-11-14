Аграрии получили в сентябре более 630 миллионов гривень дотаций

Государственное казначейство Украины в ноябре выплатило аграриям 635 миллионов гривень дотаций за сентябрь в рамках программы прямой государственной поддержки отечественной сферы сельского хозяйства, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 4 миллиарда гривень.

Читайте такжеАграрии за девять месяцев получили 2,3 миллиарда бюджетной поддержки - Гройсман

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, всего с начала года аграрии получили 3,43 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, получателями дотаций стали 1,05 тысячи сельхозпроизводителей.

"За сентябрь Государственная казначейская служба Украины перечислила с небюджетного счета Минагропрода 1053 агропроизводителям 635 миллионов гривень. Остаток в 95,7 тысячи гривень перенесен на следующий месяц", - сообщила пресс-служба.

Минагропрод напомнил, что в феврале общая сумма дотаций составила 79,8 миллиона гривень, в марте – 241,8 миллиона гривень, в апреле – 473,4 миллиона гривень, в мае - 528,9 миллиона гривень, в июне – 590,7 миллиона гривень, в июле – 400,3 миллиона гривень, в августе – 477,6 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 миллиарда гривень дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.