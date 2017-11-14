Парламент поддержал повышение акцизов на сигареты в Украине

Верховная Рада Украины поддержала законопроект 6776-д, предусматривающий увеличение ставок акцизного налога на табачную продукцию. За соответствующий проект закона проголосовали 260 народных депутатов.

Читайте такжеВ Украине хотят повысить акцизы на алкоголь и сигареты

"Проектом предусматривается постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, в 2018 году планируется повысить акциз на прогнозный индекс потребительских цен –11,2%, а также дополнительно на 16,7% (с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы – на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро (2797 гривень) за 1000 штук.

На сегодняшний день минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро (596 гривень) за 1000 штук.

Кроме того, проектом предусматривается, что с 1 января 2025 будут соблюдать требования Директивы Европейского Союза № 2011/64 / ЕС от 21.06.2011 года о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%. Для этого вводится механизм определения такой цены.