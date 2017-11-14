Всемирный банк готов финансово поддержать проведение в Украине земельной реформы

Всемирный банк готов финансово поддержать проведение в Украине земельной и медицинской реформ, сообщили представители руководства банка на брифинге.

В частности, президент группы Всемирного банка Джим Ким, находящийся с визитом в Киеве, отметил, что есть возможность увеличить объемы инвестиций в частный и госсектор, но это зависит от скорости и качества проводимых реформ. «В государственном секторе я верю в медицинскую реформу, и я думаю, что мы будем расширять проекты там», - сказал Ким.

В свою очередь, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен напомнила, что с 2014 года Всемирный банк направил свыше 5,5 млрд долл. в проекты в Украине и предоставил еще 0,5 млрд долл. гарантий на закупку газа. «Мы сейчас готовим кредит на политику развития, который поддержит политику правительства и государственный бюджет. Мы также сказали правительству, что если земельная реформа будет работать, то мы будем готовить значительные инвестиции в сельскохозяйственный сектор», - сказала она.

Ранее представители Всемирного банка заявили, что проведение земельной, антикоррупционной, медицинской и пенсионной реформ обеспечат светлое будущее для Украины и ее граждан.

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Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким 12-14 ноября посетил Киев с первым визитом в истории взаимоотношений Украины со Всемирным банком. В ходе визита Ким встретился с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, киевским главой Виталием Кличко, руководством антикоррупционных органов, представителями гражданского общества и частного сектора.