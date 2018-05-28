Чем обернется налог на мусор?

Кабмин нашел еще одну возможность привлечения денег в казну. На этот раз он будет "облагать данью" пластиковую упаковку. Полученные средства обещает направить на утилизацию этой тары. Но "дырявый бюджет" ставит под сомнение реальность заботы правительства об экологии… Скорее всего, привлеченные средства станут еще одной заплаткой на бюджете по социальным выплатам. А платить будет, как всегда, потребитель…

Каша из топора или бюджет из бутылки

Кабинет Министров на днях осенила идея, откуда еще можно взять деньги. На этот раз выбор остановился на упаковке. По данным профильной ассоциации "Укрвторма", ежегодно в Украине собирается около 1 млн. тонн вторичного сырья, из них 70% приходится на отходы тары и упаковки. И это не осталось без внимания власти. На своем заседании правительство придумало облагать данью производителей и импортеров продукции в пластиковой упаковке. «Мы приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в такой упаковке, которая требует специальной утилизации, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией этих вещей и их уборкой», - заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она добавила, что введение платы на утилизацию является общемировой практикой, однако никаких подробностей принятого решения не уточнила. Данное постановление еще не обнародовано, поэтому для всех, как производителей, так и потребителей, остается загадкой, что скрывается за словами премьера. Пластиковая упаковка – это бутылки, пакеты, или что-то еще, какова будет сумма сборов, куда они будут перечисляться и кто, в конце концов, будет ими распоряжаться.

Дела давно минувших дней…

Похожие инициативы уже имели место. Производители помнят, что в Украине уже существовал налог на использование полиэтиленовой упаковки. Каждый производитель выплачивал государственной компании "Укрэкокомресурс" мзду за утилизацию упаковки, в которой он производил товары. То же касалось и импортеров. От налога освобождались только предприятия, имеющие собственную переработку этих отходов на вторсырье. Однако желающих "инвестировать в мусор", учитывая уровень украинской культуры поведения с отходами и отсутствие законодательной базы и преференций со стороны государства, оказалось не так уж много, точнее, их можно сосчитать на пальцах одной руки.

Эффективность использования этого налога компанией "Укрэкокомресурс" очевидна для всех – украинские черноземы чуть ли не буквально укутаны толстым слоем пленки, а на окраинах городов возвышаются терриконы из бутылок. Но при условии растущей популярности пластиковой тары – удобной, легкой, дешевой – среди потребителей, этот рынок с точки зрения налогообложения становится для государства все более привлекательным.

В Украине уже не раз проводились экологические программы и проекты, под них выделялись специальные средства, в том числе и за счет налогов на утилизацию, однако ни одна программа не была до конца реализована. Так что наряду с налогом на упаковку следовало бы ввести еще и налог на безответственность, коррупцию и неэффективное использование бюджетных средств. При введении этих налогов наполняемость бюджета была бы значительно выше.

До сих пор Украина решает проблему мусора и отходов путем увеличения площадей под свалками, что рано или поздно обернется для страны экологической катастрофой. К тому же в государстве отсутствует законодательная база, которая бы стимулировала переработку отходов, тогда как в Европе разработана целая система преференций и налоговых льгот для предприятий, занимающихся переработкой отходов.

Кроме того, в Украине не создана эффективная система сбора мусора. Все решается просто – население сбрасывает все отходы в один контейнер, из которого они позже вывозятся на полигон с мусором. Возникает вопрос – как государство намерено "вычленять" из этой массы полиэтилен и где перерабатывать, если этот материал при контакте с бытовыми отходами становится высокотаксичным и непригодным для дальнейшей переработки, по крайней мере, в условиях Украины.

Заплати мне, заплати….

Вроде бы все правильно, платить за комфорт нужно, и нужно, чтобы полиэтилен, доля которого в общем объеме отходов составляет около 20% и ежегодно растет на 10-15%, перерабатывался. Но для этого необходимо, чтобы плата на утилизацию направлялась именно туда, куда декларируется, а не по старым, давно разработанным схемам в чужие карманы… Как бы убедительно ни говорила Юлия Владимировна, почему-то не верится, что введение дополнительного налога очистит наши города и веси от пластикового мусора и уменьшит число мусоросвалок, которых в Украине на сегодня насчитывается более 3,6 тысяч общей площадью свыше 6,3 тысяч га. Скорее это дополнительный источник финансирования дефицита бюджета, который в этом году обещает быть огромным. Тем более, приближаются президентские выборы, готовность принять участие в которых Ю.Тимошенко подтвердила, и на которые также нужны деньги. В таких условиях внезапно возникшая тяга к чистоте и защите окружающей среды выглядит как-то неубедительно. Не отступает мысль, что с мусором получится так же, как и с дорожным сбором: в казну деньги уйдут, а вот с целевым использованием – не сложится.

Куда более эффективно можно было бы проводить эту работу, создав благоприятные условия для компаний, заинтересовав их в переработке отходов, в том числе и пластиковой упаковки. Сейчас работа этих компаний держится разве что на их энтузиазме.

Мы попросили прокомментировать нововведения президента ЗАО «Оболонь» Александра Слободяна. И вот что он рассказал. "Во-первых, фонд (который будет ведать сборами на утилизацию пластиковых упаковок - ред. ) не будет заниматься уборкой и переработкой пластика – этим занимаются специализированные организации. Во-вторых, начиная с 1999 года, правительства, сменявшие друг друга, пытались решить проблему переработки ПЭТ-бутылок на государственном уровне. Для этого было аккумулировано немало средств и созданы специальные структуры. Однако проблема осталась, и ни одного реального шага для ее преодоления не было сделано. В этих структурах не создано ни одно рабочее место и никто не знает, куда пошли сотни миллионов гривен, уже собранных согласно постановлению Кабмина. Проблема защиты окружающей среды так и осталась нерешенной. В-третьих, увеличивать налоговую нагрузку (а это не что иное, как дополнительный налог!) не следует из-за тяжелого состояния реального сектора экономики".

А.Слободян убежден, что инициатива правительства - это всего лишь очередной способ залатать дыры в бюджете. Проблема утилизации ПЭТ-бутылок существует, однако для ее решения необходимо внедрять действенные инициативы: повышать экологическую сознательность населения, внедрять раздельный сбор мусора, оказывать поддержку предприятиям, которые занимаются переработкой ПЭТ-бутылки.

До сих пор предприятия имели выбор: платить за утилизацию упаковки (ПЭТ, картон, пластик) специально созданной организации или перерабатывать ее собственными силами, напомнил глава компании.

А.Слободян также отметил то, что компания "Оболонь", осознавая свою ответственность перед обществом, начиная с 2002 года, занимается переработкой ПЭТ-бутылки. Первым шагом стало внедрение установки по переработке пластиковой тары на сырье. В прошлом году компания запустила установку по выпуску бандажной ленты из переработанной ПЭТ-бутылки. Это первое производство бандажной ленты в Украине. Лента используется для упаковки продукции «Оболони». По словам президента "Оболони", данное производство позволяет не только беречь окружающую среду, но и создало дополнительные рабочие места в депрессивном шахтерском городе Александрия (Кировоградская обл.).

Также компания «Оболонь» учредила предприятие “Оболонь Ойл”, которое будет заниматься переработкой отходов полиэтилентэтрофолата (ПЭТ) и еще трех видов пластмассы на топливо. Это топливо будет использоваться для автомобилей и тракторов. Таким путем должны идти и другие производители, а правительство должно им способствовать не словом, а делом, подытожил А.Слободян.

Как видим, компании настроены не менее скептично, чем эксперты. Оперативное резюме: пока этот налог больше похож на еще один "источник питания" государства за счет собственных граждан. В условиях финансового кризиса, когда предприятия, в том числе пищевой промышленности, не имеют свободных оборотных денег этот налог, как и многие другие, просто ляжет в цену продукта – то есть, его заплатим мы с вами. Это несмотря на то, что все аналитики с мировым именем в один голос утверждают, что для выхода из кризиса необходимо не повышать налоговую нагрузку на производителей, а наоборот максимально стимулировать потребителей. Но у правительства, очевидно, свои расчеты… И почему-то оно забывает, что у потребителей – такой же кризис, и у них также нет денег… Правительство продолжает активно повышать налоги на население - уже повысило акциз на табак, планирует повысить на пиво, теперь на упаковку. Осталось ввести налог на воздух… И возможно, Кабмин над этим уже работает...

Оксана Голубь (УНИАН)