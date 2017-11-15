Украинские заводы произвели 1,4 миллиона тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 9,64 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 1,36 миллиона тонн сахара, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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По данным ассоциации, в Украине заработал 41 сахарный завод из прогнозируемых 46.

Ранее пресс-служба ассоциации "Укрцукор" отмечала, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на развитие сладкого корнеплода, уборочная кампания сахарной свеклы в этом сезоне проходит медленнее, чем в предыдущем.

При этом сахаристость свеклы в текущем сезоне ниже по сравнению с прошлогодними показателями - 17,22% против 17,86% и, соответственно, выход сахара также несколько меньше - 14,24 (14,87 в прошлом году). Однако, по оценкам ассоциации, производство сахара удастся сохранить на уровне прошлого года - около 2 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тысяч га.

По информации ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.