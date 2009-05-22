Земельные участки будет регистрировать Госкомзем

Государственный комитет по земельным ресурсам Украины ужесточит требования к регистрации прав на земельные участки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомзема.

В соответствии со ст.15 Земельного кодекса Украины, ведение Государственного земельного кадастра, в том числе регистрация земель, возложена на Госкомзем. Государственный реестр состоит из Реестра правоустанавливающих документов (госактов на право собственности на землю, на право постоянного пользования и договоров аренды) и Поземельной книги, в которую вносятся все данные о земельном участке.

В связи с поручением правительства усилить требования в вопросах регистрации правоустанавливающих документов на землю, Госкомзем готовит ряд нормативных документов, которые меняют переориентацию относительно системы ведения госреестра земель.

“Если до сих пор регистрация правоустанавливающих документов и ведение Поземельной книги, или, как мы называем, регистрация земельных участков была возложена на Центр государственного земельного кадастра, то сейчас уже подготовлен проект постановления Кабинета министров, который разослан на согласование в Минюст, Минприроды, Минфин, Минэкономики об утверждении формы и порядка ведения Поземельной книги”, - сказал заместитель главы Госкомзема Антон ТРЕТЬЯК.

Он также отметил, что подготовлена инструкция, регламентирующая порядок заполнения госактов, и другие документы, касающиеся порядка ведения автоматизированной системы ГЗК или автоматизированного госреестра земель, который остается за Центром ГЗК, поскольку именно это является его основной задачей.

А.ТРЕТЬЯК добавил, что сегодня рано говорить о том, что Центр ГЗК имеет необходимый поток и объем информации, базу данных, чтобы вести регистрацию в автоматизированном виде.

“И, наверное, в этот период очень правильно, что часть работ, которая касается регистрации, передается в государственные органы. Это тот единственный вариант, который дает возможность подтянуть несогласованности, которые есть в Центре государственного земельного кадастра, то есть создать автоматизированное ведение как регистрации, так и информации. И, так сказать, разблокировать поток заявлений граждан по регистрации в областях”.

Как сообщал УНИАН, глава первичной профсоюзной организации Хмельницкого регионального филиала Центра Государственного земельного кадастра Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Андрей ГАЛАЙДА считает, что передача функций по регистрации правоустанавливающих документов на землю отделениям Государственного комитета по земельным ресурсам разрушит систему Государственного земельного кадастра.