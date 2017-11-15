Аграрии Житомирщины отметили профессиональный праздник (фото)

Работники сельского хозяйства Житомирщины сегодня отметили свой профессиональный праздник. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, поздравили аграриев 15 ноября председатель областного совета Владимир Ширма и начальник управления агропромышленного развития облгосадминистрации Руслан Кирилюк.

«Житомирщина получает урожаи благодаря вам и имеет хорошие показатели. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам хорошей погоды, обильного урожая», – отметил Ширма.

Также он вручил лучшим аграриям благодарности от областного совета.

Об успехах и достижениях аграриев рассказал на торжествах Кирилюк.

«В этот день хочется вам всем сказать спасибо, поклониться за ваши неутомимые руки, за ваш ум, который сделал из Житомирщины житницу нашей страны. Житомирщина имеет хорошие показатели – 5 место по Украине по индексу производства товарной продукции агропромышленного комплекса. Накануне праздника, хочу пожелать мира, согласия, благополучия вам и вашим семьям», – сказал он.

Также за добросовестный труд, значительный вклад в увеличение производства сельскохозяйственной продукции и по случаю Дня работников сельского хозяйства лучших из лучших в своей деятельности наградили почетными грамотами.