В Киеве началось совещание Тимошенко и глав сельсоветов

В Киеве началось совещание с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, совещание, которое проходит в Международном выставочном центре, открыла Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нас сегодня происходит большое собрание, которого за все годы независимости никогда не было. Здесь находятся председатели областных советов, районных советов, сельских и поселковых советов, руководители профильных комитетов Верховной Рады. Все правительство в нашем зале и больше десяти тысяч людей, которые работают в поселковых советах и держат в своих руках благополучие в селах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, сегодняшнее совещание имеет статус расширенного заседания правительства, во время которого планируется принять первый пакет решений, в частности, законопроектов, постановлений и распоряжений правительства, относительно совершенствования взаимодействия центральных и местных органов власти.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что для рассмотрения на совещании подготовлено 19 проектов решений, а в рамках форума будут работать специальные тематические секции.