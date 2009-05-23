Создается Ассоциация председателей сельских и поселковых советов

В Украине по инициативе премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет создана Ассоциация председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент, такое решение было принято сегодня на совещании председателей сельских и поселковых советов в Киеве.

„Я хотела бы, чтобы мы сейчас положили начало ее созданию. Я думаю, что вы все знаете, что принят закон об ассоциациях. Ассоциация городов Украины уже есть, ассоциации любых ветвей власти уже есть. И поэтому сейчас, чтобы приступить к организации такой ассоциации, нам нужна ваша воля, и мы поможем в этом по всем направлениям – создадим все необходимые проекты документов, потому что мы, как чиновники, легче обойдем все углы. Мы сделаем все процедуры и дадим вам в руки”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила сразу провести голосование по этому вопросу, и все участники совещания единодушно поддержали эту инициативу.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, первый учредительный съезд Ассоциации председателей сельских и поселковых советов может состояться через 3 месяца. По ее словам, на этом съезде должны быть приняты решения относительно избрания руководства и формирования рабочих органов Ассоциации председателей сельских и поселковых советов.