Тимошенко предлагает селам контролировать Кабмин

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует создание при Кабинете министров Совета председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с председателями сельских и поселковых советов в Киеве.

„Я хочу предложить вам такой порядок, какого еще не существовало для сельских и поселковых председателей. Я предлагаю сегодня именно на нашем совещании создать специальный Совет сельских и поселковых председателей при правительстве Украины для того, чтобы этот орган постоянно функционировал, чтобы люди, которые его представляют, знали ваши проблемы, с которыми вы каждый день сталкиваетесь”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, представитель Совета председателей сельских и поселковых советов будет принимать участие в каждом заседании правительства. „Каждую среду – без исключения. Чтобы они слышали и знали, какие решения принимаются”, - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила кандидатуру одного из сельских председателей Волынской области Богдана ГУСАКА на должность председателя этого Совета.

„Такой Совет при правительстве нужен для трех вещей. Первое: для поднятия проблемы на уровне правительства. Второе: для отработки нормативных актов, которые вам нужны, – или изменения, или корректирование, или дополнения. И третье: проконтролировать, чтобы они были приняты именно в таком виде, в каком нужно вам, а не чиновникам”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.