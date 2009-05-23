Тимошенко планирует принять участие в съезде Ассоциации советов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует принять участие в учредительном съезде Ассоциации председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на совещании с председателями сельских и поселковых советов.

„Я посчитала, это должно состояться 23 августа”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что сегодняшняя совещаний не является т PR-акцией.

„Это не пиар-проект. Если любой политик хочет получить поддержку, уважение, надежду и все прочее, он должен обязательно дать результат. Я это знаю достаточно давно, и поэтому, сколько могу, я пытаюсь давать результат – как премьер, как когда-то председатель Бюджетного комитета, как вице-премьер, когда меня назначали впервые в жизни. Я хочу, чтобы вы были уверены, что команда наша заинтересована в одном – работать на конкретные результаты. Сегодняшнее совещание – не конец общения, это старт и начало, которое нужно было делать много лет назад”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что “наша совместная работа с сегодняшнего дня должна стать движущей силой и для парламента, и для правительства для того, чтобы наводить порядок”.