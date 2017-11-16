На Житомирщине за 10 месяцев количество крупного рогатого скота возросло на 14,3%

В Житомирской области за десять месяцев этого года количество крупного рогатого скота (КРС) выросло против аналогичного прошлогоднего периода на 14,3%.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеАграрии Житомирщины отметили профессиональный праздник (фото)

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 ноября этого года, во всех категориях хозяйств области содержалось 217,1 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 14,3% больше аналогичного периода прошлого года, в том числе – 112,1 тыс. коров, что на 3,1% больше, птицы – 7 млн 956,2 тыс. голов, что на 3,8% больше, а также – 148,5 тыс. свиней.

Реализовано на убой скота и птицы в живом весе – 62,6 тыс. тонн, что на 1,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Также в области за указанный период произведено 500,9 тыс. т молока, что на 1,6% больше, чем было в прошлом году за десять месяцев, яиц – 612,6 млн. штук, что соответственно на 7% больше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, сейчас Житомирщина занимает первое место в Украине по динамике роста численности крупного рогатого скота.