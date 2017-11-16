АМКУ проверит слияния в Украине одних из крупнейших мировых пивоваров

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен исследовать концентрацию на отечественном рынке пива в связи с решением крупнейшего мирового пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и крупнейшей пивоваренной компанией Турции Anadolu Efes (Efes) объединить свои бизнесы на территории Украины.

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Как сообщается на сайте регулятора, АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией «Сан ИнБев Украина» (Киев) активов (преимущественно торговых активов и торговых марок), которые принадлежат «Эфес Украина» (Донецк).

В рамках соответствующего исследования проводится опрос среди участников рынка пива.

«Просим все заинтересованные стороны высказать свои замечания и соображения по поводу указанной концентрации и оценки ее влияния на рынок. Ответ обязательно должен быть обоснован», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале августа пивоваренный концерн AB InBev и турецкая компания Anadolu Efes заключили соглашение о намерениях объединить свои бизнесы на территории России и Украины в равных долях.

В совместном пресс-релизе компаний отмечалось, что решение об объединении бизнесов стало следствием соглашения о слиянии AB InBev и SABMiller, которое завершилась в октябре 2016 года, после чего компания AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. Условием успешного завершения этой сделки являются удовлетворительные результаты взаимных правовых проверок активов и процессов компаний, а также получение необходимых согласований от уполномоченных органов России и Украины.

Компании планировали закрыть сделку до конца первого полугодия следующего года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжать работать как независимые компании. Будущее название объединенной компании - AB InBev-Efes.

Справка УНИАН. Компания Anheuser-Busch InBev объединяет более 200 пивных торговых марок и является одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире с производством в 25 странах.

«Сан ИнБев Украина» - дочернее предприятие AB InBev, которое является одним из лидеров украинского пивоваренного рынка. Компания работает в Украине с 2000 года и объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения. Портфель пивных брендов состоит из международных торговых марок: Bud, Corona, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: «Черниговское», «Рогань» и «Янтарь».

Крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) включает 15 пивоварен, 6 солодовенных заводов и 23 завода по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах мира. Продукция Efes представлена в 70 странах мира. В Украине компания представлена подразделением «Эфес Украина», производственные мощности которого находятся в Донецке. Из-за военной агрессии России на востоке Украины компания была вынуждена заменить на рынке пиво Донецкого завода на импортное, которое производится заводами Efes в других странах, в частности в Молдове и Турции.

Компания работает в Украине под торговыми марками: Miller Genuine Draft, Amsterdam Navigator, «Белый медведь», Velkopopovicky Kozel и др.