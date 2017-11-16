В России предложили ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов
Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц за ввоз санкционных продуктов.
Министерство финансов России подготовило законопроект, вводящий уголовную ответственность за ввоз в РФ продукции, на которую распространяется действие санкций. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минфин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей - 226.2 «Нарушение запрета, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров», сообщает "Медуза".
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Минимальная санкция по новой статье УК - лишение свободы на срок от трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (около 407 тыс. грн по текущему курсу), максимальное наказание (для деяния, совершенного организованной группой) - 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Уголовная ответственность, говорится в законопроекте, будет наступать при нарушении запрета на ввоз товаров суммарной стоимостью более одного миллиона рублей.
Статья 226.2, следует из пояснительной записки, будет распространяться на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Запрет на ввоз в РФ ряда категорий продуктов из стран, которые ввели санкции в отношении России, действует с августа 2014 года. Срок действия продуктового эмбарго несколько раз продлевался — последний на настоящий момент раз — до конца 2018 года.