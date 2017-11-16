В России предложили ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

Министерство финансов России подготовило законопроект, вводящий уголовную ответственность за ввоз в РФ продукции, на которую распространяется действие санкций. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей - 226.2 «Нарушение запрета, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров», сообщает "Медуза".

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Минимальная санкция по новой статье УК - лишение свободы на срок от трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (около 407 тыс. грн по текущему курсу), максимальное наказание (для деяния, совершенного организованной группой) - 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность, говорится в законопроекте, будет наступать при нарушении запрета на ввоз товаров суммарной стоимостью более одного миллиона рублей.

Статья 226.2, следует из пояснительной записки, будет распространяться на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Запрет на ввоз в РФ ряда категорий продуктов из стран, которые ввели санкции в отношении России, действует с августа 2014 года. Срок действия продуктового эмбарго несколько раз продлевался — последний на настоящий момент раз — до конца 2018 года.