«Зачистка» в Земельном кадастре - кому от этого станет лучше

Затишье в Центре Государственного земельного кадастра (ГЗК), наступившее вскоре после смены руководства этого госпредприятия в январе этого года, было нарушено пресс-конференцией, проведенной в УНИАН бывшими сотрудниками ГЗК. Перед журналистами было поставлено два основных вопроса – незаконные увольнения в ГЗК и передача части его полномочий Госкомзему, что, по мнению организаторов пресс-конференции, может привести к разрушению системы Госземкадастра. У нового руководства ГЗК есть контраргументы по всем пунктам. Тем не менее, остается вопрос – выиграют ли от кадровых чисток и структурных изменений в ГЗК его клиенты, которыми являются граждане Украины, желающие оформить акт собственности на свои земельные участки.

Хороший плохой закон

5 марта этого года Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков» (№1066-VI)”. Закон был одобрен Президентом и вступил в силу 5 мая. Сразу оговоримся, что ситуация в земельном законодательстве крайне запутанная и противоречивая, и закон №1066-VI яркое тому подтверждение. С одной стороны, он преследует вполне благие цели - упростить процедуру государственной регистрации права собственности на приобретенный земельный участок и предотвратить коррупцию в этой сфере. С другой стороны, оценки экспертов в отношении данного законодательного акта прямо противоположны. Так, в подготовленном для УНИАН материале адвокат Юридической компании «Шмаров и Партнеры» Николай Сидоренко отмечает, что, благодаря закону вступить во владение новоприобретенным земельным участком можно будет в кратчайшие сроки: регистрация права собственности будет происходить гораздо дешевле и быстрее (благодаря отмене необходимости получения нового госакта о праве собственности на землю), что в свою очередь также снижает уровень коррупции и риск злоупотреблений, связанных с данными процедурами (полностью с текстом Н.Сидоренко можно ознакомиться тут - http://economics.unian.net/rus/detail/11068).

Но даже в самом Госкомземе, который, по идее, должен быть сторонником нового закона, отношение к нему неоднозначное. Так, по мнению начальника Управления законодательного регулирования и развития земельных отношений Государственного комитета по земельным ресурсам Аллы Кальниченко, упрощенная процедура регистрации прав собственности на землю открывает лазейку для двойной продажи недобросовестным продавцом одного и того же участка. Полностью с аргументацией А.Кальниченко, опять таки, можно ознакомиться на сайте УНИАН (http://economics.unian.net/rus/detail/12285).

Еще более категоричны в своих оценках в Профсоюзе работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ). По мнению главы первичной профсоюзной организации Хмельницкого регионального филиала Центра Государственного земельного кадастра ПРОЗОУ Андрея Галайды, закон может разрушить систему государственного земельного кадастра, так как предполагает передачу функций по регистрации правоустанавливающих документов на землю отделениям Государственного комитета по земельным ресурсам. Не вникая в нюансы, можно лишь отметить, что А.Галайда - лицо безусловно заинтересованное, так как является сотрудником ГЗК и конечно же не испытывает особой радости от урезания полномочий своей конторы. Тем не менее, стоит привести и его мнение. «На сегодня есть угроза того, что за регистрацией гражданско-правовых соглашений от Центра ГЗК в отделения Госкомзема будут переданы функции по регистрации госактов и других правоустанавливающих документов. Производство ГЗК при этих условиях умрет достаточно быстро. Потому сама система или должна стать дотационной, или уничтожиться вообще», - резюмировал Галайда.

Он считает, что такие изменения только усилят коррупцию в сфере земельных отношений и «отбросят развитие землеустройства Украины на то, с чего мы начинали - бумажный реестр».

Напомним, что одной из основных задач, стоявших перед Центром Государственного земельного кадастра было создание автоматизированной системы ведения Государственного земельного кадастра.

Противостояние

Если до конца разобраться с новым законом оказалось трудно даже экспертам, то что уж говорить о социальной составляющей скандала вокруг ГЗК. 20 мая на пресс-конференции в УНИАН ПРОЗОУ обвинил руководство ГЗК в «кадровых чистках», которые, по мнению членов профсоюза проходят в Центре под видом реорганизации госпредприятия. 21 мая сотрудники Центра ГЗК и его областных филиалов организовали акцию протеста под стенами главного офиса ГЗК в Киеве, требуя прекратить увольнения. Топ-менеджерам ГЗК не откажешь в изобретательности: еще за 300 метров от здания Центра можно было услышать оглушительную музыку, которой новое руководство ГЗК глушило протестующих. Действительно очень эффективный метод – протестующие с плакатами и заготовленными «кричалками» выдвигаются к месту протеста, а им навстречу выходит ди-джей с мощным профессиональным аудиооборудованием, и митинг превращается в фарс.

Но вот что говорит и. о. главы ГЗК Петр Андреев на обвинения в свой адрес: «К сожалению, в Украине до сегодняшнего дня нет земельного кадастра, и сегодня Госкомзем вместе с нами предпринимает усилия для того, чтобы гарантировать конституционные права гражданам, владеющим землей. Что касается тех обвинений, которые звучат в наш адрес. Я к этому отношусь спокойно, если это происходит, значит кому-то это надо. Сегодня Госкомземом и нами предпринимаются конкретные меры для того, чтобы навести элементарный порядок в сфере земельных отношений. Нами выявлено более миллиона единиц технической документации на землю, оформленных с нарушениями. В результате на один участок идут накладки с нескольких сторон. Мы не можем мириться с тем, что в сфере земельных отношений финансово-промышленными группами была создана система «смотрящих».

Андреев убежден, что причина протестов в том, что «отдельные люди лишились доходов в свой карман, а социальные вопросы, на самом деле, никого не волнуют. Что касается кадровых чисток, то Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ), который инициировал протесты против, якобы состоявшихся увольнений, даже не зарегистрирован в Минюсте».

В Центре ГЗК также утверждают, что на самом деле никаких массовых увольнений не было. «После реорганизации в структуре ГЗК будет работать 4,5 тыс. человек. Ранее, по штатному расписанию, в Центре и его филиалах по всей стране было 6 тысяч должностей, но реально работали только 4,5 тысяч сотрудников, чуть более 1,5 тысяч должностей были вакантными. Руководители региональных отделений вместе с тем жаловались, что у них не хватает людей для выполнения работы. По трудовому соглашению нанимались люди, таким образом, происходило выкачивание денег. После оптимизации штатного расписания филиалы ГЗК стали работать значительно эффективнее – меньше тратить, больше зарабатывать. Мы не государственный орган, мы на хозрасчете. Нам бюджет не платит денег, мы их зарабатываем, предоставляя услуги по оформлению документов на землю. В действительности было уволено всего 5 человек. Занимавших руководящие должности в центральном офисе ГЗК и его областных филиалах”, - сообщил один из замов Андреева на пресс-конференции в ГЗК, состоявшейся 21 мая.

Сам и. о. гендиректора Центра в пух и прах раскритиковал работу своих подчиненных и его предыдущего руководителя Валентина Савицкого, который, находясь на больничном, продолжает бороться за свое восстановление в должности гендиректора ГЗК. «В Киевской области с февраля не выдавалось ни одного документа, в то же время, если подходили бизнесмены, которые проплачивали, вся документация оформлялась. При этом простые люди, которые не могут заплатить взятку, не могут получить и документы. Мы будем разбираться с теми чиновниками, которые допускают подобные вещи. Сегодня такая работа уже проводится и, фактически, в Центре ГЗК та задолженность по выдаче актов на земельные участки, которая сложилась за последние 3-4 года, она уже сокращается. По Киевской области мы уже закрываем апрель 2009 года, и в ближайшее время мы выйдем на нормативную базу – если документы поступили, то ГЗК должен в течение 20 дней проверить все материалы и выдать документы на землю. Для того чтобы быть прозрачным и не было никаких инсинуаций по кадровой политике ГЗК, я хочу отметить, что мне абсолютно наплевать, кто какого цвета – белый, розовый, голубой. Есть должностные обязанности, и каждый чиновник должен выполнять свои функции», - говорит Петр Андреев.

Подытоживая, он отметил, что все, что происходит сегодня в ГЗК - это не передача полномочий Центра другим структурам, а возврат контроля над его деятельностью государству.

И снова политика

Всем известно, что назначение председателем Госкомзема Олега Кулинича в декабре прошлого года было одним из условий вхождения в коалицию ВР блока Владимира Литвина. Точно также известно, что назначение Петра Андреева главой Центра ГЗК без согласия Госкомзема, как вышестоящей структуры было бы невозможно. В 2006 году Андреев уже назначался руководителем государственного ведомства по политической линии. Тогда он возглавил Главное контрольно-ревизионное управление по квоте Партии регионов. На посту главы КРУ Андреев попал в довольно громкий коррупционный скандал, кроме того, его обвиняли в нецелевом использовании средств профсоюза КРУ. Но сейчас речь не об этом, тот, кто захочет ознакомиться с деталями работы Андреева на посту КРУ, сможет легко сделать это, немного порывшись в украинских электронных СМИ. Проблема заключается в том, что у нас давно стало нормой назначать руководителей важнейших государственных предприятий, исходя из политической целесообразности, а отнюдь не из их профессиальных качечств и опыта работы в той или иной сфере. Блок Литвина в последнее время весьма преуспел в этом деле, успешно выкручивая руки БЮТу, он добился назначения директором «Укртрансгаза» Константина Ефименко. По оценке экспертов, ранее занимавший должность главы «Укртрансгаза» Ярослав Марчук, будучи высококлассным специалистом в своей отрасли, был смещен со своего поста абсолютно необоснованно. Не сравнивая профессиональные качества Марчука и бывшего главы ГЗК Савицкого, отметим лишь, что их обоих сменили люди, которые до этого имели очень поверхностное представление о деятельности тех структур, руководителями которых они стали. Но зато это были «нужные» люди.

Так что все рассуждения Петра Андреева о том, что ему абсолютно безразлична партийная принадлежность своих подчиненных, как минимум, не убедительны. Когда же бывший глава КРУ пытается войти в образ борца с коррупцией, то это уже явный перебор.

Краткое резюме

По мнению эксперта, пожелавшего остаться не названным, все, что происходит сегодня в ГЗК связано исключительно с перераспределением финансовых потоков в сфере земельных отношений. «Отчасти правы все стороны конфликта вокруг ГЗК. Действительно, профессиональный уровень сотрудников Госкомзема и Центра земельного кадастра всегда был на грани катастрофы, начиная с председателя Госкомзема и заканчивая руководителями областных филиалов земельного кадастра. Так, один из филиалов Центра ГЗК в Кировоградской области возглавлял бывший учитель физкультуры. Были и бывшие футболисты. Все назначения в этой сфере были и остаются политическими», - отметил эксперт.

При этом, по его мнению, несовершенство украинского законодательства в земельной сфере, оставляет шансы для обеих сторон. «Для тех, кто был уволен остается возможность оправдать свои действия, даже если они и были не профессиональными, тогда как у противной стороны есть шансы окончательно утопить своих оппонентов. При этом и те и другие демонстрируют тотальное неуважение к закону», - убежден собеседник агентства.

Он отметил, что «все перестановки и реорганизации, которые происходят в ГЗК, никак не отразятся на простых украинцах, желающих оформить документы на землю. По моим данным, в последнее время ситуация в этом вопросе абсолютно не изменилась, все проблемы, с которыми граждане сталкивались год назад, остались и сегодня».

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что все истории про коррупцию в ГАИ это детский лепет в сравнении с тем, что происходит в структуре ГЗК.

Ответ на риторический вопрос, поставленный в заголовке, может звучать, как "ИМ". А кому "ИМ", наверно не особенно и важно, главное, что опять не "нам".

(УНИАН)