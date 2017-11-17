В Украине выросло производство сахарной свеклы

Производство сахарной свеклы в Украине за январь-октябрь 2017 года выросло на 2,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составило 9,19 миллиона тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт сахара в 2,5 раза

Согласно сообщению, по состоянию на 1 ноября лидером по производству сахарной свеклы в Украине за 10 месяцев стала Запорожская область, где аграрии произвели 1,826 миллиона тонн. Следом идут Хмельницкая (1,16 миллиона тонн) и Полтавская (1,02 миллиона тонн) области.

Наименьшее количество сахарной свеклы в январе-октябре текущего года произвели аграрии Луганской (0,2 тысячи тонн), Ивано-Франковской (3,5 тысячи тонн) и Днепропетровской (37,3 тысячи тонн) областей.

Как сообщал УНИАН, украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 9,64 миллиона тонн сахарной свеклы.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.