Кабмин утвердил порядок финансирования АПК

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе (АПК). Это предусмотрено постановлением № 463 от 13 мая 2009 г., которое опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе в размере 1 млрд. 606 млн. 438 тыс. грн. по следующим направлениям: финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов – 800 млн. грн., в том числе 120 млн. грн. – на удешевление кредитов, привлеченных для реализации инновационных проектов, которые прошли государственную регистрацию. При этом бюджетные средства, предусмотренные для удешевления кредитов, направляются предприятиям АПК на удешевление кредитов, привлеченных ими в текущем году, в частности, для приобретения сложной сельскохозяйственной техники исключительно отечественного производства.

Также предполагается выделение средств на поддержку отдельных проектов в агропромышленном комплексе: бюджетная животноводческая дотация и государственная поддержка производства продукции растениеводства – 642 млн. 620 тыс. грн., из них на поддержку производства продукции животноводства – 202 млн. 620 тыс. грн., на выплаты бюджетной животноводческой дотации за выращенный и проданный на убой в 2009 году молодняк крупного рогатого скота – 190 млн. грн., на поддержку производства продукции растениеводства (частичная компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на посев яровых культур, сахарной свеклы, льна-долгунца) – 250 млн. грн.

В рамках государственной поддержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов предусмотрено выделение 90 млн. грн.; на проведение государственных выставочных мероприятий в сфере агропромышленного комплекса – 9 млн. грн.; на оздоровление и отдых детей работников агропромышленного комплекса – 10 млн. грн.; на поддержку сельскохозяйственной совещательной службы – 5 млн. грн.; на консервацию шахты № 9 госпредприятия “Солотвинский солерудник” Тячевского района Закарпатской области – 35 млн. грн.

На погашение кредиторской задолженности, которая возникла в 2008 году, предусмотрено выделение средств по таким бюджетным программам: частичная компенсация закупки сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства – 2 млн. 642 тыс. грн.; удешевление стоимости страховых премий (взносов), фактически уплаченных субъектам аграрного ринка, – 12 млн. 176 тыс. грн.

Кроме того, бюджетные средства выделяются на возвратной основе в размере 593 млн. 562 тыс. грн. по таким направлениям, как поддержка отдельных проектов в агропромышленном комплексе, в частности, на операции финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники – 393 млн. 562 тыс. грн.; на предоставление кредитов фермерским хозяйствам – 200 млн. грн.

Бюджетные средства используются согласно ранее утвержденным постановлениям Кабмина о порядке использования средств.

Средства не выделяются субъектам хозяйствования, которые признаны банкротами, против которых возбуждено дело о банкротстве, проводиться санация, которые реорганизуются или ликвидируются.

Распорядитель – Министерство аграрной политики – берет на себя обязательство по бюджетным средствам исключительно в рамках их фактических поступлений в Стабилизационный фонд.