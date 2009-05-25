Комитет ВР и Херсонский облсовет проведут слушания

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений совместно с Херсонским областным советом 28 мая т.г. проведут расширенные слушания об актуальных проблемах сельского хозяйства Херсонской области.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Херсонского облсовета.

Согласно сообщению, в ходе заседания планируется наработать «конкретные шаги по минимизации последствий экономического кризиса и выработать рекомендации ветвям власти относительно срочной помощи аграриям».

Кроме членов парламентского комитета по агропромышленному комплексу, в слушаниях примут участие представители Министерства аграрной политики Украины, руководители Херсонской области, представители профильных правительственных структур региона, органов местного самоуправления, руководители агропредприятий.