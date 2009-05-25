«Райффайзен Банк Аваль» для поддержки АПК использовал 80 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» из предоставленного для поддержки агропромышленного комплекса рефинансирования на 1 млрд. грн. использовал 80 млн. грн. Об этом УНИАН сообщил председатель правления банка Владимир ЛАВРЕНЧУК.

«Из суммы предоставленного рефинансирования мы использовали только 80 млн. грн., которые на сегодня уже возвратили» - сказал В.ЛАРЕНЧУК.

Причиной того, что предоставленное рефинансирование не было использовано, он назвал то, что на сегодня у банка достаточно собственных привлеченных средств для кредитования проектов в АПК.

Как сообщалось, 31 марта глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил, что НБУ предоставил 1 млрд. грн. рефинансирования "Райффайзен Банку Аваль" в рамках программы по стимулированию кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 59,808 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 53,783 млрд. грн., обязательства – 52,698 млрд. грн., собственный капитал - 7,110 млрд. грн., уставный капитал - 2,420 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» в 1-м квартале 2009 г. получил убыток 368,969 млн. грн., в 2008 году - 527 млн. грн. прибыли.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» владеет 95,93% акций финансового учреждения.