Аграрии обеспечивают около трети поступлений в бюджет Украины - Гройсман

Агропромышленный комплекс Украины обеспечивает около 14% объема валового внутреннего продукта и около трети поступлений в государственный бюджет страны.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником, текст которого размещен на Правительственном портале.

Премьер подчеркнул, что украинская аграрная отрасль является флагманом украинской экономики.

"Занимая лидирующие позиции, украинская аграрная отрасль имеет стремительные перспективы для дальнейшего развития ... Мы осознаем, что аграрная отрасль требует также осуществления сопроводительных реформ, которые усилят ее эффективность. Речь идет о введении новых механизмов агрострахования, действенных программ по развитию сельских территорий. А главное - чтобы право распоряжаться земельными ресурсами имели территориальные общины, а не чиновники", - отметил Гройсман.

Он выразил благодарность всем работникам сельского хозяйства за любовь к любимой работе и бережное отношение к украинской земле.

"Желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и мира!", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной казначейской службы, государственный бюджет Украины в январе-октябре 2017 года получил 647,4 миллиарда гривень доходов, что на 5,2% больше бюджетной росписи на этот период. Поступления в госбюджет в январе-октябре 2017 года на 39,7% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

При этом, в октябре госбюджет получил 61,669 миллиарда гривень доходов, что на 2,3% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 10,1% выше показателя за октябрь 2016 года.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 миллиарда гривень, расходы – 841 миллиарда гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.