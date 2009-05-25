Около 2 тыс. "молочников" в Брюсселе протестуют

Около 2 тысяч производителей молока протестуют в Брюсселе против низких цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, фермеры собрались утром на одном из железнодорожных вокзалов города – “Брюссель-Северный”, после чего прошли маршем к Европейскому кварталу города и расположились вблизи дома Совета ЕС, где как раз сегодня проходит заседание Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Кроме того, сотни тракторов расположились вдоль одного из въездов в Брюссель вдоль улицы Тервюрен.

Фермеры предлагают министрам ЕС уменьшить квоты на производство молока на 2009-2010 маркетинговый год на 5% с тем, чтобы уменьшение предложения на рынке могло бы способствовать росту его цены, которая значительно упала на протяжении нескольких последних месяцев.

Как сообщал УНИАН, на 2007-2008 маркетинговый год объем квот составлял 139,6 млн. тонн на снабжение молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям.

18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрила повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью 2008 года были одобрены изменения к сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.