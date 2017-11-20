На Житомирщине в этом году в результате инвентаризации земель существенно расширили посевные площади

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления агропромышленного развития.

Так, в этом году по результатам инвентаризации земельных участков сельскохозяйственного назначения посевные площади в сельхозпредприятиях на территории Житомирщины увеличились на 40 тыс. га (+7% к показателю 2016 года) - до 648,6 тыс. га. Кроме того, на 23,7% увеличились поступления в бюджет за землепользование.

Проведение такой инвентаризации земли инициировал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич для того, чтобы расширить количество посевных площадей и увеличить поступления средств в местные бюджеты.

И вот, теперь, по информации департамента финансов ОГА, за 10 месяцев этого года от физических и юридических лиц местные бюджеты получили 407,7 млн грн за пользование землей на территории Житомирщины. Это на 23,7%больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Этот показатель включает в себя земельный налог, который составил 147,7 млн грн, и арендную плату – 260 млн грн.

По словам начальника управления агропромышленного развития облгосадминистрации Руслана Кирилюка, расширения площадей в агроформированиях области произошло благодаря заключению и регистрации договоров аренды на использование сельскохозяйственных земель.

Кроме того, было выведено из тени части земель, которые использовались в течение определенного периода без регистрации оформленных надлежащим образом договоров аренды.

Общая сумма начислений согласно заключенным договорам аренды за земельные доли (паи) в 2017 году составляет 781,7 млн грн.

Владельцы земельных паев получили 570 млн грн арендной платы от агропредприятий, что составляет 72,9% от общей суммы. Самые высокие показатели в Чудновском (93,2%), Народичском (92,9%) и Любарском (90%) районах Житомирщины.

Сейчас указанное управление продолжает работать над пересмотром тех договоров аренды земли, где плата за нее составляет менее 3% и которые не имеют агрохимических паспортов полей и содержат устаревшую денежную оценку.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории области составляет 1 млн 577,7 тыс. га, из которых 1 млн 100,1 тыс. га – распаеванные земли сельскохозяйственного назначения, переданные собственникам земельных долей (паев).

В области в течение января-октября сельскохозяйственные предприятия заключили и зарегистрировали договоры аренды на площади 648,6 тыс. га земли, что составляет 59,4 % от общей площади распаеванных земель.

В большей части договоров – 54% – зафиксирована арендная плата в размере от 3% до 5%. Средний размер арендной платы за 1 гектар составляет 1 тыс. 240,9 грн. Срок действия договора – предпочтительно 8-10 лет.