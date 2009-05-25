На Кировоградщине "молочники" впервые получат модуль

Кировоградская областная власть при поддержке международного фонда планирует приобрести модуль для переработки молочного сырья, который будет использовать одна из районных коопераций молочных производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора области Виктор ДЕМЧЕНКО.

По его словам, это поможет частично решить проблему обеспечения области молочной продукцией собственного производства, поскольку сегодня на Кировоградщине нет действующих молокозаводов.

«82% молока в области изготавливается населением в условиях домашнего хозяйства. Для того, чтобы развивать молочное производство и создавать конкурентную среду, областная власть решила стимулировать объединение фермерских хозяйств в молочные кооперации. Наиболее перспективный кооператив и получит модуль для переработки молока с пропускной возможностью 3 тонны сырья за сутки», - заявил В.ДЕМЧЕНКО.

Общая стоимость модуля составляет около 110 тыс. долл. По словам заместителя губернатора, 862 тыс. грн. на приобретение установки выделяет областной совет, около 70 тыс. грн. должен будет предоставить бюджет района, кооперация которого выиграет конкурс.

«50 тыс. долл. на покупку молочного модуля для области готов выделить международный фонд. Кировоградщина первой в Украине испытает подобный способ производства молочной продукции», - заметил В.ДЕМЧЕНКО.

По прогнозам власти, оборудование будет установлено и начнет работу в июне этого года.