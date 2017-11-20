Доходность продукции растениеводства в Украине сократится почти вдвое - эксперт

Доходность производства продукции растениеводства в Украине в 2017 году сократится почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – до 25,3%, прогнозирует пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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По подсчетам ученых, наиболее рентабельным по итогам года будет производство хмеля, ягод, винограда и рапса, а среди зерновых – овса и гречихи.

Согласно сообщению, рентабельность производства зерновых культур уменьшится по сравнению с прошлым годом почти вдвое и составит 20,8%. Доходность производства гречихи снизится до 42,9% с 87,5% в 2016 году.

По данным пресс-службы, рентабельность производства сорго сократится по сравнению с показателями 2016 года почти вдвое, до 12,9%, проса – втрое, до 11,3%. При этом больше всего снизится рентабельность производства гороха, которая в прошлом году достигла рекордного уровня в 76,8%. В 2017 году она уменьшится в 7,5 раза и составит 10,3%.

Рентабельность производства кукурузы на зерно, согласно информации Института аграрной экономики, снизится в 5,5 раза и составит 8,3% против 45,7% в 2016 году.

В то же время, по данным пресс-службы, рентабельность производства овса в 2017 году вырастет до 51% с 34,4% в прошлом году. Доходность риса также увеличится против прошлогодних показателей в 1,2 раза и составит 40,7%.

Рентабельность производства ячменя увеличится почти в 1,6 раза – до 39,5%. Также вырастет рентабельность производства пшеницы – до 34,2% с 31,7%, и ржи – до 30,8% с 24,6% в 2016 году.

Согласно сообщению, среди масличных культур сохранится тенденция к росту рентабельности производства рапса. По прогнозам ученых, этот показатель вырастет до 58,8% с 44,9% в предыдущем году. Тем временем, доходность производства подсолнечника и сои по итогам текущего года сократится вдвое по сравнение с прошлогодними показателями – до 30,8% и 25,4% соответственно.

Пресс-служба добавила, что рентабельность производства сахарной свеклы уменьшится по сравнению с прошлогодним результатом почти в 4 раза – до 6,1%. А рентабельность картофеля, производство которого в прошлом году было убыточным (-3,2%), увеличится до 35,2%.

По информации ученых, уровень доходности производства овощей открытого грунта снизится до 7,4% в этом году с 19,7% в 2016 году. При этом производство овощей закрытого грунта, рентабельность которого в прошлом году составила 7,7%, увеличится до 10,9%.

Согласно сообщению, рентабельность производства бахчевых культур увеличится до 36,2% в 2017 году с 17,1% в предыдущем году. Доходность производства плодов уменьшится по сравнению с прошлогодними показателями почти в 4,3 раза и составит 2,8%. А рентабельность ягод, которая в прошлом году составила 104%, снизится до 70,5%.

Доходность производства винограда, по информации пресс-службы, уменьшится до 51,2% с 74,6% в 2016 году. А рентабельность хмеля прогнозируется на уровне 83% против 100,4% в 2016 году.

При этом пресс-служба добавила, что несмотря на сокращение доходности производства большинства культур, производство всех видов растениеводческой продукции будет рентабельным.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году в Украине составила 37,3% против 45,6% годом ранее. Так, рентабельность растениеводства в 2016 году сократилась до 44,3% с 50,6%, а рентабельность производства животноводческой продукции - до 7,7% с 22,1% в 2015 году.

Согласно информации Госстата, в 2016 году производство сельхозпродукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели продукции на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.