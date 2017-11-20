Цены на томаты в Украине побили исторический рекорд

Украинские тепличные комбинаты с начала прошлой недели повысили цены на томаты в 1,6 раза – до более 24-28 грн/кг (0,77-0,9 евро/кг), в результате чего цены на этот продукт уже достигли рекордных показателей за всю историю независимости нашей страны.

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Об этом сообщила пресс-служба проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Согласно сообщению, по состоянию на сегодня стоимость томатов на украинском рынке уже на 35% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключают возможности дальнейшего роста цен в данном сегменте, поскольку предложение продукции из местных хозяйств стремительно сокращается.

Эксперты связывают рост цен на томаты с их дефицитом на рынке, поскольку большинство комбинатов уже заявили о завершении сезона реализации. Более того, по данным пресс-службы, компенсировать нехватку местной продукции за счет импортной продукции пока не удается из-за недостаточных по объему и нестабильных поставок из Турции. К тому же цена на турецкие томаты нередко достигает 38 грн/кг (1,22 евро/кг).

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, ускорилась до 8,1% с 7,7%, зафиксированных в сентябре-2017 к сентябрю-2016.

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, замедлилась до 14,6% с 16,4%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.