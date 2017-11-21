Украинские заводы уже произвели 1,5 миллиона тонн сахара, что полностью обеспечивает внутреннюю потребность

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, произвели 1,49 млн тонн сахара, что полностью обеспечивает внутреннюю потребность нашей страны в этом продукте, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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По данным ведомства, по состоянию на 17 ноября в Украине заработали все 46 сахарных заводов.

По прогнозам Минагропрода, в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) производство сахара составит около 2 млн тонн, что соответствует прошлогоднему результату. Учитывая внутреннюю потребность в 1,49 млн тонн и переходные остатки в 170 тыс. тонн, экспортный потенциал сахара в текущем сезоне оценивается в около 460 тыс. тонн.

Пресс-служба напомнила, что в прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 770 тыс. тонн сахара. Основными покупателями украинского сахара стали Шри-Ланка (14%), Грузия (7%), Турция (6%) и Ливия (6%).

По информации украинского ведомства, в феврале 2017 года аграрии уже полностью исчерпали годовую квоту на беспошлинный ввоз сахара в ЕС в объеме 20,07 тыс. тонн.

Пресс-служба добавила, что украинские сельхозпроизводители продолжают сбор сахарной свеклы. С начала текущей уборочной кампании отечественные аграрии уже накопали 13,5 млн тонн сахарной свеклы с 297 тыс. га (93% от прогноза) при урожайности 454 ц/га.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тыс. га.

По информации ассоциации «Укрцукор», украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.