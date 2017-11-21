Россия запретила поставки свинины и говядины своему крупнейшему импортеру

Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года запрещает поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии, сообщает РБК. Причиной стало обнаружение в бразильской продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин.

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Российское законодательство запрещает применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы при производстве продуктов питания, ввоз в Россию готовой продукции с содержанием этой добавки также запрещен.

В 2013–2014 годах Россия согласилась допустить на свой рынок свинину и говядину из Бразилии при условии, что бразильское Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения гарантирует поставки продукции из мяса животных, при выращивании которых не использовался рактопамин. Уже по итогам первого полугодия 2014 года Бразилия стала крупнейшим экспортером свинины (всех типов) и мяса крупного рогатого скота в Россию — из общего объема импорта 425,4 тыс. т на нее приходилось 176,4 тыс. т в поставке.

Спустя почти три года Бразилия сохраняет свое лидерство. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года в Россию было ввезено 287,075 тыс. т бразильского мяса (или 52,1% от всего ввезенного объема в натуральном выражении) на сумму $885,8 млн. Далее идут Беларусь (180,5 тыс. т; $328 млн) и Парагвай (48,24 тыс. т; $160,2 млн).

На долю Бразилии приходится около 90% импортных поставок свинины, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, альтернативы бразильской свинине сейчас нет, поскольку страны ЕС, США и Канады, которые могли бы заместить выпадающие объемы, находятся под эмбарго.