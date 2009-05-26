Еврокомиссия против квот на молоко

Еврокомиссия выступает против сохранения квот на молоко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила 25 мая комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БУЛЬ на заседании Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства Европейского Союза.

Ситуацию на молочном рынке Европы предложили обсудить делегации Франции, Германии, Австрии и Кипра. Их поддержали делегации Литвы, Словакии, Люксембурга, Польши, Венгрии, Бельгии, Греции, Италии, Португалии, Ирландии, Испании, Латвии и Румынии.

Комиссар выразила убеждение в том, что ситуация на рынке не связана с намерением Евросоюза полностью отменить квоты на производство молока с 2015 года, а вызвана общим влиянием на продовольственный рынок экономического кризиса.

По словам комиссара, Еврокомиссия готова осуществить ряд первоочередных мер для поддержки рынка молока, в частности, расширить поставки молока в школы, увеличить интервенции до 31 августа этого года, увеличить склады для хранения масла до 15 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Брюсселе состоялась демонстрация производителей молока и молокопродуктов, в которой приняли участие около 2 тысяч фермеров, требовавших ввести гибкие квоты на молоко с целью недопущения резкого падения цен.

На 2007-2008 маркетинговый год объем квот составлял 139,6 млн. тонн на поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям.

18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрил повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью в 2008 году были одобрены изменения к сельскохозяйственной политике Евросоюза, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.