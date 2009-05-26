РФ запрещает ввоз свиней и свинины из Японии

Россельхознадзор вводит ограничения на поставку в РФ свинины и продуктов ее переработки, не прошедших термическую обработку, из ряда префектур Японии в связи с выявлением случаем гриппа А/H1N1 среди жителей этой страны, сообщает РИА Новости.

"В связи с выявлением в Японии случаев инфицирования людей вирусом гриппа H1N1 до особого распоряжения запрещается ввоз в Россию живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, не прошедших термическую переработку из префектур Японии Осака, Хего, Сига, отнесенных ко второй зоне риска", - говорится в пресс-релизе. Как отмечается, температура переработки поставляемой в РФ продукции из свинины должна быть не ниже 80`С, время обработки не менее 30 минут. Запрет распространяется на продукцию, произведенную и упакованную после 20 мая 2009 года, уточняют в Россельхознадзоре.