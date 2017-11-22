Доходность продукции животноводства вырастет почти вдвое – эксперты

Доходность производства продукции животноводства в 2017 году увеличится почти в два раза по сравнению с предыдущим годом – до 14,6%, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"Рентабельность производства животноводческой продукции в 2017 году прогнозируется на уровне 14,6%, что почти вдвое превысит показатель 2016 года в 7,7%... В этом году прибыльным будет производство крупного рогатого скота, свинины, птицы и молока", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам ученых, в 2017 году впервые за время независимости Украины станет рентабельным производство мяса крупного рогатого скота. Согласно сообщению, вследствие резкого роста цен на внутреннем рынке его рентабельность в 2017 году может составить 6,7%, тогда как в прошлом году убыточность производства этой продукции составляла 4,8%.

Пресс-служба добавила, что рентабельность производства мяса птицы (без промышленной переработки) в текущем году вырастет почти в 3,5 раза – до 17,3%. Доходность производства свиного мяса в 2017 году составит 13,4% против убыточности в 4,5% в 2016 году.

Согласно данным ученых, производство мяса овец и коз также станет менее убыточным. Его убыточность составит 23,8% против 35,2% в 2016 году.

По информации Института аграрной экономики, доходность производства молока в текущем году вырастет до 20,6% против 18,2% в прошлом году.

В то же время, по данным пресс-службы, вследствие прогнозируемого роста себестоимости яиц на 20% при незначительном уменьшении цены их реализации производство этого вида животноводческой продукции в 2017 году станет убыточным на уровне 13,2%.

"Это первый с 2006 года случай убыточности производства яиц", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, убыточность производства шерсти также вырастет до 44,5% в 2017 году с 31,8% в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году в Украине составила 37,3% против 45,6% годом ранее. Так, рентабельность растениеводства в 2016 году сократилась до 44,3% с 50,6%, а рентабельность производства животноводческой продукции - до 7,7% с 22,1% в 2015 году.

Согласно информации Госстата, в 2016 году производство сельхозпродукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели продукции на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.