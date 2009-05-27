Мельник: сезонного роста цен на сахар не будет

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК считает, что сезонного роста цен на сахар в этом году не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после заседания Кабинета Министров.

«Я думаю, что не будет (роста цен на сахар – УНИАН), так как уже принято два соответствующих решения правительства о том, что Аграрный фонд со своими почти 40 тысячами тонн и Госкомрезерв со своими 10 тысячами тонн выходят на рынок», – отметил он.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодняшний день завершаются процедурные моменты и уже с начала следующей недели планируется начать отпускать сахара тем предприятиям, которых определят областные госадминистрации.

Также министр отметил, что цена сахара на предприятиях, где хранится сахар государственного продовольственного резерва, составит 3,71 грн. за 1 кг. При этом наценка не должна превышать 15% вне зависимости от количества посредников.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины свои постановлением №460 от 13 мая т.г. разрешил продавать населению сахар из государственного продовольственного резерва.

Согласно документу, Кабмин разрешает продажу населению сахара из госпродрезерва через предприятия торговли, перечень которых определяется соответствующими местными органами исполнительной власти.

Минагрополитики, Минэкономики, Аграрному фонду вместе с Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями, с учетом имеющегося в государственном продовольственном резерве объема сахара и балансов его внутреннего потребления, поручено согласовать в недельный срок график реализации сахара предприятиям торговли.

Аграрному фонду поручено обеспечить продажу сахара из госпродрезерва предприятиям торговли на условиях предварительной оплаты по цене, определенной Министерством аграрной политики по согласованию с Министерством экономики, но не ниже, чем средневзвешенная цена закупки, которая сложилась на 1 мая 2009 г., увеличенная на стоимость его хранения, и без права последующего его экспорта.

Государственной инспекции по контролю за ценами поручено обеспечить контроль за ценами продажи сахара населению.