В Хельсинки стартовали продажи первого в мире хлеба из насекомых (фото, видео)

Хлеб из сверчков: в Хельсинки (Финляндия) стартовали продажи первого в мире хлеба из насекомых. Основной ингредиент – это перемолотые сверчки, их дополняет пшеничная мука и зерна.

Как говорится в сюжете ТСН, всего в каждой буханке около 70 насекомых. Стоит он 4 евро - это вдвое дороже обычного.

Однако он содержит больше белка, утверждают производители. Пока хрустящий хлеб будут продавать только в столичном регионе.

Молотых сверчков завозят из Нидерландов. Но как только найдут местного поставщика, будут продавать по всей стране.

Кроме Финляндии и Голландии в Европе выращивать насекомых для пищевых нужд можно только в четырех странах: Великобритании, Бельгии, Австрии и Дании.