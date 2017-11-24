В Хельсинки стартовали продажи первого в мире хлеба из насекомых (фото, видео)
11:20, 24 ноября 2017Агро
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Всего в каждой буханке около 70 насекомых. Стоит он 4 евро - это вдвое дороже обычного.
В Хельсинки стартовали продажи первого в мире хлеба из насекомых
Хлеб из сверчков: в Хельсинки (Финляндия) стартовали продажи первого в мире хлеба из насекомых. Основной ингредиент – это перемолотые сверчки, их дополняет пшеничная мука и зерна.
Как говорится в сюжете ТСН, всего в каждой буханке около 70 насекомых. Стоит он 4 евро - это вдвое дороже обычного.
Однако он содержит больше белка, утверждают производители. Пока хрустящий хлеб будут продавать только в столичном регионе.
Молотых сверчков завозят из Нидерландов. Но как только найдут местного поставщика, будут продавать по всей стране.
Кроме Финляндии и Голландии в Европе выращивать насекомых для пищевых нужд можно только в четырех странах: Великобритании, Бельгии, Австрии и Дании.
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