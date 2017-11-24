Национальную академию аграрных наук подозревают в тайных доходах в $120 миллионов в год – СМИ

Теневой оборот, который генерируют земли, принадлежащие Национальной академии аграрных наук (НААН) может достигать 120 млн долл. в год. Об этом пишет "Корреспондент" в расследовании, посвященном деятельности Академии.

Земельный банк НААН, расположенный во всех областях Украины, составляет 480 тыс. га, что соответсвует второму месту в рейтинге крупнейших латифундистов Украины.

Согласно отчетности НААН за 2013-2015 годы, в среднем 45 % земель сдаются ею в аренду. По итогам 2016 года средний доход с 1 га, включая доходы от научной деятельности, у академиков составил всего 728 грн, притом, что стоимость аренды госземли по итогам 2016 года в среднем по Украине - 2.249,8 грн / га. При этом, земли Академии, как правило качественно выше, чем в среднем по стране и с учетом этого фактора, а также целостности земельного банка, средняя ставка аренды на земли НААН должна быть на 60 % выше минимально установленных законодательством 3,3 % и составлять не менее $ 70-80 / га.

"Таким образом, только реальный арендный доход академии может превышать эквивалент $ 16 млн в год", - отмечает издание.

Вторая часть коррупционного дохода - это продажа агрохолдингам урожая, изначально выращиваемого якобы для научных целей. Потому что, как свидетельствуют отчеты, всего 3-5 % земель академии используются по целевому назначению (в разрезе отдельных институтов). Остальные площади либо засеяны нехарактерными для данных институтов культурами, либо их целевое предназначение вовсе не указано. Потенциальный коррупционный доход, если экстраполировать масштабы земельного банка академии на рыночные реалии, можно оценить примерно в $ 120 млн. Для сравнения: официальный доход НААН в 2016 году (включая доходы от научной деятельности) оценен всего в 346 млн грн, или 728 грн / га, что ниже среднерыночного показателя почти в 15 раз.

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Ранее группа народных депутатов - членов комитета парламента по аграрной политике и земельным отношениям подписала письмо с инициативой проверить деятельность НААН и заслушать отчет президента академии Ярослава Гадзало.

В госбюджете на 2017 год на потребности академии по разным программам заложено около 740 млн грн. В проекте госбюджета-2018 пока фигурирует 441 млн грн. Как уже заявил президент Академии Ярослав Гадзало это финансирование катастрофически мало и составляет максимум половину от минимально необходимой суммы.

Справка. Национальная академия аграрных наук (НААН) в разных статусах и под разными названиями существует с 1931 года. Она объединяет девять национальных научных центров, 30 институтов. В НААН работает почти 20 тыс. сотрудников.