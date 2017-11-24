В Украине уже собрали около 59 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии по состоянию на 24 ноября собрали 58,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,6 млн га, что составляет 96% от прогноза, при средней урожайности 42,3 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, гречихи намолочено 200 тыс. тонн с 181 тыс. га (100%), проса - 83 тыс. тонн с 56 тыс. га (100%), кукурузы – 20,6 млн тонн с 3,9 млн га (86%).

Кроме того, аграрии собрали 11,9 млн тонн подсолнечника с площади 5,91 млн га (99%), 3,7 млн тонн сои с 1,9 млн га (96%), а также накопали 14 млн тонн сахарной свеклы с 306 тыс. га (96%).

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.