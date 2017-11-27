Украина может начать экспорт продукции животноводства в Малайзию

Украинские производители могут начать поставлять молочные и яичные продукты, а также мясо птицы на рынок Малайзии при условии соблюдения стандартов халяль, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Ряд украинских предприятий по производству молочных продуктов, мяса птицы и яичных продуктов уже направили соответствующие заявки на рассмотрение компетентных органов Малайзии", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что после проведения оценки полученных заявок малазийская сторона совершит инспекционный визит в Украину, в ходе которого проверит систему контроля безопасности отечественных продуктов питания.

В ведомстве подчеркнули, что Украина впервые провела официальные встречи с Департаментом ветеринарной службы, Центром ислама и пограничной службой Малайзии, в ходе которых стороны обсудили процедуры сертификации украинских центров по стандарту халяль, правила проверки украинской продукции на границе и т.д.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина за девять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 13,07 миллиарда долларов, что на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями отечественной аграрной продукции в отчетном периоде были страны Азии, закупившие этих товаров на 5,525 миллиарда долларов, ЕС – на 4,177 миллиарда долларов, и Африки – на 1,997 миллиарда долларов.