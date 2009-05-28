Агарный фонд планирует начать реализацию сахара

Агарный фонд надеется начать реализацию сахара населению в начале июня. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил генеральный директор Аграрного фонда Владимир ИВАНИШИН.

Он отметил, что регионы уже подали заявки, которые на сегодня находятся на рассмотрении в Министерстве аграрной политики Украины.

По словам В. ИВАНИШИНА, на сегодня еще не определена цена, по которой будет отпускаться сахар, однако она колеблется в пределах 3,5-3,715 грн. за кг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил продавать населению сахар из государственного продовольственного резерва через предприятия торговли, перечень которых определяется соответствующими местными органами исполнительной власти.

Торговая надбавка к цене реализации сахара из госпродрезерва не должна превышать 15% оптово-отпускной цены Аграрного фонда, независимо от количества посредников, которые принимают участие в его реализации населению.