Агарный фонд планирует реализовать 0,5 млн. тонн зерна

Агарный фонд Украины планирует до конца маркетингового года – до 1 июля 2009 г. - реализовать 0,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор Аграрного фонда Владимир ИВАНИШИН.

По его словам, планируется реализовать продовольственную пшеницу 4 класса.

В.ИВАНИШИН сообщил, что с начала маркетингового года Аграрный фонд закупил 2,4 млн. тонн зерна и реализовал более 1 млн. тонн зерна.

Он добавил, что Аграрный фонд еще не возобновил форвардные закупки зерна, однако планирует это сделать.

Как сообщал УНИАН, 13 мая министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявил, что Аграрный фонд возобновит форвардные закупки зерна в мае текущего года.