АМК начал рассмотрение дел против 7 молокозаводов

Черниговское отделение Антимонопольного комитета Украины начало рассмотрение дел против 7 молокозаводов области по признакам нарушения ими законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщил УНИАН начальник первого отделения исследований и расследований Черниговского территориального отделения АМК Александр ДАНИЛОВ, дела квалифицируются как "злоупотребление монопольным, доминирующим положением на региональном рынке закупки молочного сырья, что может привести к ущемлению интересов населения (производителей молока) путем установления таких цен приобретения товара, которые бы невозможно было установить при условиях существования значительной конкуренции".

Начато рассмотрение дел против ОАО "Черниговский молокозавод", ЗАО "Куликивское молоко", ООО "Полесье молоко", ОАО "Ичнянский завод сухого молока", ОАО "Бобровицкий молокозавод", "Новгород-Северский сырзавод" и филиал "Менский сыр".

Как сообщила глава Союза производителей молока "Десна" (Сосницкий район) Валентина ЦЫГАНОК, в августе 2008 года закупочная цена на молоко у населения составляла 1,2 грн. за литр. А переработчики тогда продавали масло фасованное по 4,6 грн. за 200 грамм. Цена на молоко оставалась без изменений до весны 2009 года, а на масло - подскочила до 8 грн. за 200 грамм. А с марта этого года заводы снизили закупочные цены до 1,1 грн. за литр молока.

Как объясняют производители, такая цена не покрывает даже себестоимость производства молока. В то же время, переработчики молока зависят от мировых цен, поэтому вынуждены снижать закупочные цены. Кроме того, по их словам, на складах лежит готовой продукции на миллионы гривень из-за экономических проблем.

Областная согласительная комиссия по вопросам координации межотраслевых отношений на рынке продукции животного происхождения установила рекомендуемые закупочные цены для молока от населения (2-й сорт) не ниже 1,25 грн. за литр (без учета дотации).

На данный момент перерабатывающие предприятия покупают молочное сырье у населения области в среднем по цене от 1 грн. до 1,1 грн. за литр (с дотацией).