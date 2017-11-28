Экспорт куриных яиц из Украины увеличится в 1,5 раза - эксперты

Украина по итогам текущего года может увеличить поставки куриных яиц на зарубежные рынки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", не уточнив ожидаемые объемы экспорта этой продукции в натуральном выражении.

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"Несмотря на то, что некоторые страны в декабре прошлого года прекратили импортировать куриные яйца из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа, в 2017 году поставки отечественных свежих яиц в скорлупе на зарубежные рынки увеличатся против прошлогодних результатов более чем в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за первые десять месяцев текущего года Украина экспортировала 71,5 тысячи тонн яиц против 50,7 тысячи тонн в прошлом году. Больше всего украинских свежих яиц в скорлупе за отчетный период закупили страны Азии и Африки.

При этом, по данным ученых, крупнейшим импортером отечественных яиц уже несколько лет подряд являются Объединенные Арабские Эмираты. За пять лет ОАЭ увеличили объемы импорта почти в 20 раз и в 2016 году закупили в Украине 20,9 тысячи тонн яиц. Согласно прогнозам ученых, объемы экспорта яиц в эту страну в 2017 году могут достичь рекордной отметки, поскольку с начала года Украина поставила в ОАЭ более 34 тысяч тонн этой продукции. Доля ОАЭ в общем объеме экспорта яиц в январе-октябре 2017 года составила 47,6%.

В пятерку крупнейших импортеров украинских яиц также входят Ирак (18%), Катар (8%), Либерия (4,9%) и Сьерра-Леоне (4,9%).

Пресс-служба добавила, что в настоящее время Украина может возобновить поставки в страны, которые в прошлом году временно ввели ограничения на импорт украинской продукции птицеводства в связи со вспышками птичьего гриппа на территории нашего государства.

Однако, по данным Института аграрной экономики, за последний год мировые цены на яйца упали. Средняя цена экспортируемых из Украины свежих яиц в скорлупе в январе-октябре 2017 года составляла 721 доллар за тонну (около 12-13 гривень за десяток). Поэтому с учетом того, что цены на внутреннем рынке превышают мировые, отечественным производителям выгоднее сбывать свою продукцию внутри страны.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина за девять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 13,07 миллиарда долларов, что на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями отечественной аграрной продукции в отчетном периоде были страны Азии, закупившие этих товаров на 5,525 миллиарда долларов, ЕС – на 4,177 миллиарда долларов, и Африки – на 1,997 миллиарда долларов.