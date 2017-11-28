Украина увеличила выручку от агроэкспорта на четверть - до $15 миллиардов

Украина за десять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 14,7 миллиарда долларов, что на 22,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"За 10 месяцев текущего года экспорт украинской аграрной и пищевой продукции достиг отметки в 14,7 миллиарда долларов и продемонстрировал увеличение на 22,7%, или 2,7 миллиарда долларов, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными покупателями украинской сельхозпродукции в отчетном периоде стали Индия (11,3% от общего объема экспорта), Египет (7,5%) и Нидерланды (6,9%). При этом региональный разрез украинского аграрного экспорта не изменился. Более 42% украинских сельхозтоваров закупили страны Азии, 31,9% - ЕС, 14,7% - страны Африки.

Согласно сообщению, основными экспортными продуктами за отчетный период стали подсолнечное масло, экспорт которого в январе-октябре в натуральном выражении составил 4,9 миллиона тонн, а в денежном - 3,65 миллиарда долларов, кукуруза (15,57 миллиона тонн на 2,42 миллиарда долларов), пшеница, а также смесь пшеницы и ржи (14,22 миллиона тонн на 2,25 миллиарда долларов), семена рапса (1,83 миллиона тонн на 750,2 миллиона долларов), соя (1,92 миллиона тонн на 722,1 миллиона долларов) и ячмень (4,62 миллиона тонн на 672 миллиона долларов).

По информации ведомства, в январе-октябре 2017 года Украина существенно нарастила экспорт косточковых плодов: абрикос, вишен, персиков и слив – на 8,6 миллиона долларов, пшеничной муки – на 17,7 миллиона долларов, сахара – на 121,4 миллиона долларов, мяса и субпродуктов домашней птицы – почти на 83 миллиона долларов, сливочного масла – на 69,1 миллиона долларов, замороженной говядины – на 36,1 миллиона долларов, хлебобулочных и кондитерских изделий – на 23,8 миллиона долларов, продуктов из муки и крупы – на 52,6 миллиона долларов.

Пресс-служба добавила, что за десять месяцев текущего года Украина увеличила импорт сельскохозяйственной продукции на 8% по сравнению с январем-октябрем 2016 года – до 3,6 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

По данным ведомства, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).