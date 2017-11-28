Новогодний салат Оливье подорожал почти на треть

Для закупки продуктов, необходимых для приготовления новогоднего салата Оливье, украинцам в текущем году необходимо заплатить на 26% больше, чем в прошлом, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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«В 2017 году, за месяц до новогодних праздников, приготовление почти 3 кг салата оливье будет стоить нам 127,5 грн. За год салат оливье подорожал на 26,5 грн, или более чем на 26%», - написал он.

Эксперт исходил из расчета, что для приготовления блюда необходимо 600 г картофеля, 250 г моркови, 200 г лука, 600 г колбасы, 5 яиц, 500 г соленых огурцов, банка консервированного зеленого горошка(420 г), упаковка майонеза (270 г) и соль.

По оценкам Дорошенко, основанным на данных Государственной службы статистики, за год картофель подорожал на 18%, до 5,8 грн/кг, морковь – на 64%, до 6,4 грн/кг, лук – на 19%, до 5 грн/кг, вареная колбаса – на 31%, до 74,8 грн /кг, яйца – на 22%, до 23,8 грн за десяток. Банка солено-маринованных огурцов (500 г) за год подорожала на 59% и стоит теперь 24,3 грн, банка консервированного горошка (420 г) – на 11%, до 23,6 грн, а упаковка майонеза (270 г) – на 17%, до 16,7 грн.

По данным эксперта, в ноябре прошлого года украинцам для приготовления почти 3 кг салата Оливье было необходимо потратить 101 грн.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, ускорилась до 8,1% с 7,7%, зафиксированных в сентябре-2017 к сентябрю-2016.

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, замедлилась до 14,6% с 16,4%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.