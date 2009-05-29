Гриценко предлагает отдать всю землю местным советам

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает закрепить всю землю в Украине за местными советами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, соответствующие предложения он изложил в зарегистрированном в парламенте законопроекте "О территориальном устройстве Украины".

"Этот законопроект содержит очень важную строку, которая будет иметь революционное значение с точки зрения местного самоуправления. Суть этого в том, что границы населенных пунктов должны подходить в стык друг к другу. И земля, которая находится между населенными пунктами, должна быть распределена между ними", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам депутата, землей, которая не подконтрольна местным советам и общинам, распоряжается орган, назначенный госадминистрацией, министерством, Кабинетом министров. "И такой неподконтрольной местной общине земли – 88% от общей площади государства”, – отметил он.

"Возьмите карту Украины – на ней вы увидите области, которые граничат друг с другом в стык. Нет никаких пробелов. А затем посмотрите на карты отдельных районов – вы увидите чудеса: населенные пункты – как островки, а между ними – ничейная земля", – уточнил депутат.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что в случае переподчинения земли местным общинам, во-первых, увеличивается площадь всех населенных пунктов в несколько раз. “Во-вторых, налог на землю в местный бюджет идет с большей площади. И не важно, разделена на паи эта земля, в аренде, или там предприятие построено. И третье: усиливается влияние общины и местного совета на принятие важных решений относительно выделения земли", – сказал он.