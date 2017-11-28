В ЕБРР подсчитали миллиардные убытки Украины от недостаточного орошения земли

Украина ежегодно теряет около 1,5 миллиарда долларов валютной выручки из-за низкого уровня развития систем орошения пахотных земель, сообщил аналитик по вопросам аграрного бизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Василий Говгера в ходе "Национального диалога о водной политике".

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Он отметил, что в Украине орошаются менее 1% пахотных земель, тогда как, например, в США – 5,5%, во Франции - около 5% пахотных земель.

"Что означает отсутствие орошения для Украины? Есть простой экономический показатель – сколько валовой продукции мы не производим из-за отсутствия орошения в нашей стране. Сегодня это можно приблизительно оценить в 10 миллионов тонн зерновых культур, что означает около 1,5 миллиарда долларов выручки, которые мы теряем ежегодно. Это 1,5 миллиарда долларов ежегодных валютных доходов в экономику нашей страны", - сказал Говгера.

По его словам, для реализации полного потенциала орошения в Украине (расширение орошения на 1,5-2 миллиона га земель) необходимо 2-4 миллиарда долларов инвестиций.

Говгера также отметил, что сегодня существуют три основных фактора, которые сдерживают инвестиции бизнеса в орошение: доступность к эффективному финансированию, неопределенность с земельным вопросом, трудности с физическим доступом к воде.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, изношенность системы орошения, расположенной в пяти областях юга Украины, в 2015 году составляла 82%, при этом на отдельных участках она в катастрофическом состоянии.

В феврале 2016 года Минагропрод сообщил, что финансирование и возобновление орошения начнется в 2016-2017 годах, а до 2020 года удастся возобновить поливы на площади 500-550 тысяч га. Это позволит увеличить общую площадь орошения (без Крыма) до 1 миллиона га. В целом планируется привлечь на этот проект 1,5-2 миллиардов долларов инвестиций. Данный проект будет реализован в 5 областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской.

Экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1%).