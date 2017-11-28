В Житомирской области ощутили последствия инвентаризации земель: поступления в бюджеты за землепользование выросли на 23%

На Житомирщине с начала года в результате инвентаризации земель поступления в бюджеты за землепользование выросли против прошлогоднего на 23% - до 230 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления агропромышленного развития, а также департамента финансов ОГА.

Так, по информации департамента финансов, с начала года и по состоянию на 27 ноября от физических и юридических лиц местные бюджеты региона получили 429,8 млн грн за пользование всеми видами земель на территории Житомирщины. Это на 23,1% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Этот показатель включает в себя земельный налог, который составил 158,8 млн грн, и арендную плату – 271 млн грн.

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Общая сумма начислений согласно заключенным договорам аренды за земельные паи в области в 2017 году составляет 781,7 млн грн.

Владельцы земельных паев получили 77,4% от этой суммы, что составляет 605,3 млн грн от арендной платы. Больше всего сельскохозяйственные предприятия области выплатили пайщикам в Любарском, Чудновском и Народичском районах – более 90%. Из них почти 91 млн грн, или 15% арендной платы, получили местные бюджеты. Пайщики не получили средств за пользование сельскохозяйственными землями лишь в Олевском и Народичском районах, а в остальных районах - получили.

В целом же, в области в 2017 году сельскохозяйственные предприятия заключили и зарегистрировали договоры аренды на 648,6 тыс. га земли.

Напомним, инвентаризацию земель Житомирщины инициировал летом этого года председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.