Украинские аграрии собрали 60 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии по состоянию на 29 ноября собрали 59,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14 миллионов га, что составляет 96% от прогноза, при средней урожайности 42,6 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, кукурузы намолочено 21,6 миллиона тонн с 4 миллионов га (90%) при урожайности 53,6 ц/га.

Ранее пресс-служба отмечала, что отечественные сельхозпроизводители завершили уборку гречихи, намолотив 200 тысяч тонн с 181 тысячи га (100%), и проса - 83 тысячи тонн с 56 тысяч га (100%).

Кроме того, аграрии собрали 11,9 миллиона тонн подсолнечника с площади 5,92 миллиона га (99%), 3,7 миллиона тонн сои с 1,9 миллиона га (98%), а также накопали 14,4 миллиона тонн сахарной свеклы с 314 тысяч га (99%).

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.