Ющенко подписал указ о поддержке АПК и животноводства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению финансового состояния аграрного сектора экономики и развитию животноводства».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, издание указа связано с тяжелым финансовым состоянием сельхозпроизводителей и критическим состоянием в животноводстве.

В частности, лишь в текущем году поголовье скота сократилось на 5%, уменьшилось производство мяса и молока. Значительно уменьшилось кредитование села. При этом необоснованно - втрое - вырос импорт мяса и мясопродуктов, констатировали в пресс-службе, подчеркнув, что все это напрямую угрожает продовольственной безопасности государства.

С целью недопущения развития указанных негативных процессов, учитывая предложения сельхозпроизводителей, Президент Украины в указе предусмотрел осуществление комплекса мер, в частности, по развитию инфраструктуры рынка сельхозпродукции, защите национального товаропроизводителя, гармонизации нормативных документов, норм и правил Украины с международными стандартами, строительству животноводческих комплексов, стимулированию производства качественного молока и мяса, передаче в лизинг чистопородного племенного скота, сокращению сроков выдачи документов при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции, содействию развитию кооперации личных крестьянских хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями в выращивании сельхозпродукции, обеспечению проведения на местных рынках еженедельных ярмарок-продаж сельскохозяйственной продукции с участием граждан. Кроме того, Указом предусмотрены мероприятия по стабилизации кредитной поддержки сельхозпроизводителей.

Правительству поручено принять меры для ограничения импорта товаров для защиты отечественных сельхозпроизводителей, от демпингового импорта.

Глава государства убежден, что реализация данных положений указа позволит улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных производителей, создать условия для остановки спада в животноводстве и постепенного наращивания производства сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения растущего внутреннего спроса и увеличения экспорта отечественной продукции на международные рынки.