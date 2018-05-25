Животноводы просят пошлин

Животноводы снова решили напомнить правительству о себе и проблемах своей отрасли. Сделать это их заставила непростая ситуация на рынке мяса и некомпетентные, по их мнению, действия Министерства экономики и самого министра Богдана Данилишина. По мнению животноводов, Министерство экономики своими действиями дестабилизирует ситуацию на рынке мяса, что приведет к упадку отрасли. К 24 апреля Минэкономики, по данным сельхозпроизводителей, выдало 234 лицензии на импорт 3,9 млн. тонн мяса и субпродуктов, а это двухлетняя потребность внутреннего рынка!

«Мясо» под видом мяса…

Пока животноводы приходят в себя и думают, как спасать положение, экспортеры не дремлют. На конец мая импорт мяса в Украину уже вырос в 2,5 раза против аналогичного периода прошлого года и составил 158 тыс. тонн. (2008 год стал рекордным по импорту мяса - было ввезено более 0,5 млн. тонн). Это при том, что, по расчетам самого Министерства экономики, в текущем году дефицит мяса и потребность в импорте составляет всего 200 тыс. тонн.

Обидно еще и то, что в страну завозится не качественное мясо, которым не стыдно кормить людей, а отходы, за утилизацию которых в других, более цивилизованных с точки зрения государственной политики и защиты внутреннего рынка и собственного производителя странах нужно платить большие деньги. По данным общественных организаций агропромышленного комплекса, импортируемое «мясо» на 90% состоит из триминга (словами производителей, это мясные обрезки непонятного происхождения) и субпродуктов, мяса механической обвалки, каркасов, хвостов, шкур и т.д. При этом мясо как таковое если там и есть, то только «для запаха». Вместе с тем, при реальном нынешнем дефиците говядины в Украине, из всего объема импортированного мяса говядина составляет всего 4%.

Казалось бы, что хоть кому-то от такого объема импорта должно быть хорошо. Хоть государственному бюджету, куда поступает плата за ввозную пошлину – 10% от таможенной стоимости товара. Однако есть одно существенное но… По словам председателя совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра Бакуменко, с начала года две днепропетровские компании ввезли в Украину 40 тыс. тонн куриных окорочков, таможенная стоимость которых - 6 копеек за килограмм. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что бюджет на таком импорте особо не разжился. При этом в ходе выборочных проверок этого мяса контролирующие органы изъяли и утилизировали более 4 тыс. тонн. Как оказалось позже, эти окорочка были произведены еще в 2005 году и подлежали утилизации. Владельцам просроченного товара было выгоднее отправить их по 6 копеек в Украину, чем оплатить утилизацию на месте. А дыры в украинском законодательстве и коррупция в контролирующих органах позволяют им это делать без особых усилий.

Однако рост дешевого импорта в Украину, как, наверное, все заметили, не приводит к снижению цен для потребителей. Разживаются только импортеры и переработчики.

Переработчик – барин

При таком объеме предложения дешевого, пусть и низкокачественного мяса, украинский животновод поставлен на колени – он не в состоянии конкурировать с импортом, ведь отечественные технологии не позволяют производить мясо дешевле 6 копеек за килограмм.

А импорт пользуется большим спросом у украинских переработчиков и производителей колбас и других мясных изделий. Причина проста – в Украине власть имеющие и властью пользующиеся до сих пор не удосужились ввести в действие стандарты на мясное сырье, главное требование которых заключается в том, что «колбаса должна быть из мяса». Отсутствие этих стандартов позволяет использовать для производства колбас «рога и копыта» в буквальном смысле слова. Конечно, это касается не всех производителей мясной продукции, только честных и производящих качественную продукцию можно сосчитать по пальцам. Причем, скажу, одной руки будет достаточно.

Не испытывая проблем с импортным дешевым сырьем, украинские переработчики создают проблемы украинским животноводам. Последние не могут реализовать свою продукцию ни за какие деньги. По словам генерального директора Украинской корпорации по производству мяса на промышленной основе «Тваринпром» Сергея Гнатюка, за последнюю неделю закупочные цены на свинину опустились на 20% - до 16,5-17 грн. за килограмм. «Да и по такой цене нашу свинину никто не берет», - жалуется он. Понятно, что при отсутствии рынка сбыта производители долго не протянут. Для них выходов немного – вырезать поголовье и пойти выращивать, например, рапс. Благо, на мировом рынке спрос на него есть, а у государства пока руки не дошли и здесь порегулировать. И хотя он истощает земли, черноземов у нас много, на это поколение и для этого правительства хватит …

Еще одна ремарка – почему-то колбаса «из шкур» не стоит дешевле колбасы из мяса. Нас просто обманывают, и все об этом знают, а государство позволяет.

Пошлина во благо

Для спасения того, что еще можно спасти, животноводы обратились к правительству. Просят немного - урегулировать импорт мяса в Украину. По мнению А.Бакуменко, в первую очередь необходимо возобновить действие 13%-ной пошлины на импорт мяса сроком на 6 месяцев. «Это правильно, а главное, в рамках ВТО», - считает он.

Кроме того, А.Бакуменко считает, что необходимо как можно быстрее ввести в действие уже разработанные минимальные требования к мясному сырью. Это механизм нетарифного регулирования, который позволит защитить внутренний рынок от низкокачественного сырья. Председатель Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий Юрий Карасик подчеркнул, что необходимо также аннулировать выданные министерством лицензии на импорт мяса.

В свою очередь, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация» Леонид Козаченко добавил, что следует усилить контроль на таможне, поскольку «13%-ная пошлина не спасет, если не будет соответствующей работы таможни». "Можно добавить 13%. Но можно купить мясо за 1 евро, показать (таможенную стоимость) 10 центов, а потом с этих 10 центов и платить эти 13% дополнительных. Эти 13% не спасут, если не будет порядка на таможне", - объяснил он.

По мнению А.Бакуменко, надо дать профессиональную оценку действиям министра экономики, который поддерживает наращивание объемов импорта мяса в Украину.

Вегетарианские перспективы

Животноводы настроены решительно. Если правительство не пойдет им навстречу и не найдет компромисс, они готовы вывести все свое хозяйство под стены Кабмина, Секретариата Президента, Верховной Рады и проводить акции протеста. Ведь терять им уже особо нечего. Несложно догадаться, что если весь объем мяса, на который получены лицензии, зайдет в Украину, с отечественным животноводством можно попрощаться, и поставить памятник дешевому импорту.

В принципе, не проблема. Добрые соседи не оставят в беде и всегда будут рады украсить стол украинского потребителя своим мясом. Только будет оно уже совсем по другой цене – реальной. Мы же ничего не сможем им противопоставить. Но от высоких цен качество их мяса вряд ли повысится. Украина будет импортировать те же отходы, но по мировым ценам. А качественного мяса в мире и так не хватает. Так что, такая корова – читай, качественное мясо – нужна самому…

При этом возникает логичный вопрос – чьи интересы отстаивает Министерство экономики, если методом исключения из списка этих интересов мы уже вычеркнули государственный бюджет, отечественных производителей и украинских потребителей. Остается совсем немного – личные и только личные интересы…

Лилия Коваль (УНИАН)