Украинская "молочка" открывает новые рынки: эксперты прогнозируют рост экспорта

Украинские предприятия по итогам текущего года могут поставить на внешние рынки около 450 тысяч тонн молока и молочной продукции, что на 11% превышает прошлогодний результат.

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Об этом сообщается в материалах презентации заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, представленных в ходе Всеукраинской конференции "Молочный бизнес – 2017".

По прогнозам министерства, в 2018 году экспорт останется практически на уровне 2017 года и составит около 455 тысяч тонн.

"Экспорт останется почти на прошлогоднем уровне, потому в следующем году мы серьезных изменений не ожидаем", - прокомментировала Трофимцева.

По ее словам, основными покупателями отечественной "молочки" являются страны СНГ, однако Украина постепенно открывает также рынки Евросоюза и Азии.

"Мы с Госпродпотребслужбой очень активно работаем над открытием новых рынков. Такие рынки как Корея, Китай, Африканские страны, Ближний и Средний Восток являются для нас очень интересными с точки зрения экспорта молочной продукции", - отметила замглавы ведомства.

Как добавил глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, за девять месяцев текущего года Украина уже экспортировала молочной продукции на 368 миллионов долларов, однако нашей стране необходимо работать над увеличением этого показателя.

"Экспорт молочной продукции за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом вырос. Практически по всем категориям увеличивается экспорт продукции. Но этого недостаточно, за 9 месяцев мы вышли на объемы 368 миллионов долларов, а экспортный потенциал нашей страны значительно выше", - отметил он.

По прогнозам эксперта, по итогам года экспорт молочной продукции из Украины в денежном выражении составит около 450-500 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тысяч тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% – до 10,5 тысячи тонн, сливочного масла – на 2,5%, до 12,1 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – сократился на 17,6%, до 51,9 тысячи тонн.